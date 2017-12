Einer Person werden Handschellen angelegt. © Andreas Gebert/Archiv

Kriminalität

Abgewiesener Mann sticht junge Frau in Celle nieder

Eine 21 Jahre alte Frau ist in Celle auf der Straße niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sie den mutmaßlichen Täter zuvor in einer Gaststätte abgewiesen.