Unfälle

Abgelenkte Autofahrerin kracht in Gegenverkehr

Die Unachtsamkeit einer jungen Autofahrerin in Cloppenburg hat teuere Folgen: Die 20-Jährige griff nach einer Spinne, als sie am Steuer ihres Autos saß. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr. Ein ihr entgegenkommender Fahrer konnte nicht mehr ausweichen - beide Autos stießen zusammen.