Brokeloh

Fünf Tage lang tauchen die Akteure in eine geheimnisvolle Welt ein und versuchen, das Schicksal Mythodeas in die eine oder andere Richtung zu lenken. Mehr als 120 Tonnen Kulissen und mittelalterliches Equipment hat der Veranstalter Live Adventure Event auf dem rund 60 Hektar großen Areal aufgebaut. In der Stadt "Tross" bieten Handwerker ihre Dienste an, Händler verkaufen Waren und es gibt Tavernen. Das ConQuest ist laut Veranstalter das weltweit größte interaktive Festival dieser Art.

dpa