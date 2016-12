Energie

Vor der Küste des Darßes soll ein riesiger Windpark entstehen. Ab Mittwoch sollen im Stralsunder Ozeaneum Anhörungen zu den Plänen des Bremer Unternehmens wpd stattfinden, das nach Angaben des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) 103 Windräder in der Nähe des schon bestehenden Windparks Baltic 1 bauen will.

Rostock. Dieser besteht aus 21 Anlagen, der neue Windpark soll demnach fünf Mal so groß werden und rund 15 Kilometer vor der Küste liegen. Die Windräder sollen bis zu 175 Meter hoch sein und rund 865 Megawatt Strom produzieren.

Wie eine Sprecherin des Energieministeriums in Schwerin mitteilte, seien eine Reihe von Einwänden von umliegenden Gemeinden und Tourismusverband gegen die Pläne erhoben worden. Diese sollen bei den Anhörungen am Mittwoch und Donnerstag erörtert werden. Insgesamt habe man die Raumplanung im Küstenbereich zweieinhalb Jahre intensiv und mit breiter Beteiligung diskutiert, so dass alle Seiten ihre Einwände hätten vorbringen können. Das Projekt liege vollständig in einem so genannten Vorranggebiet für Windenergieanlagen und werde vom Ministerium unterstützt.

Kritik kommt von Umweltverbänden. Vor allem wegen der Nähe zur vielbefahrenen Kadetrinne, die viele Öltanker durchfahren, habe man "große Bedenken", sagte Elke Körner vom BUND der Deutschen Presse-Agentur. Zudem würden Wanderrouten von Schweinswalen durch das Baugebiet verlaufen. Der Lebensraum der Tiere werde so weiter zerschnitten und die Beutesuche erschwert.

Ein wpd-Sprecher wollte sich am Montag mit Blick auf die bevorstehenden Anhörungen nicht äußern. Der zuständige Mitarbeiter des Stalu in Stralsund war trotz wiederholter Versuche nicht zu erreichen.

dpa