Kriminalität

Bei der Verfolgung international auftretender Einbrecherbanden wollen die Polizeibehörden von NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz noch enger mit Belgien und den Niederlanden zusammenarbeiten.

Aachen. Am Montag treffen sich dafür die zuständigen Minister sowie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in Aachen. Mehrere Medien berichteten am Wochenende, dass die Politiker eine "Aachener Erklärung" unterzeichnen wollten.

Schon im November solle es erste gemeinsame Kontrollen geben, hatte Jäger angekündigt. Es gehe um wirksame Maßnahmen gegen "Kriminaltouristen, die heute in Düsseldorf eine Wohnung ausräumen und morgen in Amsterdam einen Bruch machen", wie Jäger sagte.

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainier Wendt, sagte der "Welt": "Das sind zwar alles nur kleine Schritte nach vorn, die wir aber trotzdem begrüßen."

dpa