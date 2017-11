Immer wieder Pannen im AKW Grohnde. © Sebastian Gollnow/Archiv

Atomkraft

AKW Grohnde geht am Wochenende für Reparatur vom Netz

Das Atomkraftwerk Grohnde wird am kommenden Wochenende für eine Reparatur vom Netz genommen. Dies habe der Betreiber PreussenElektra angekündigt, teilte das Umweltministerium in Hannover am Mittwoch mit.