Der Handelskonflikt zwischen Europa und den USA wird nach einer Verbandsumfrage die Geschäfte mancher Händler in Norddeutschland schwächen. "Umsätze gehen verloren, Investitionen werden zurückgehalten und das weltwirtschaftliche Klima wird vergiftet", sagte der Präsident des AGA Unternehmensverbands, Hans Fabian Kruse, am Dienstag in Hamburg.