Olaf Lies (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Verkehr

ADFC fordert Ausbau des Radwegenetzes

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat einen bundesweiten Ausbau des Radwegenetzes gefordert. Derzeit sei die Infrastruktur für Radler in einem miserablen Zustand, sagte eine Sprecherin vor Beginn des 55. Verkehrsgerichtstages am Donnerstag in Goslar.