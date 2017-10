Autos stehen im Stau. © Marijan Murat/Archiv

Verkehr

ADAC warnt vor Staus an langem Feiertagswochenende

Vor dem kommenden langen Feiertagswochenende erwartet der ADAC viele Staus auf den Autobahnen im Norden. Zusätzlich zum bundesweiten Reformationsfeiertag am Dienstag ist Allerheiligen am Mittwoch ein Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, so dass viele Kurzurlauber unterwegs sind.