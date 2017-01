Busreisende stehen an einer Haltestelle für Fernbusse. © Swen Pförtner

Verkehr

ADAC moniert Mängel an Fernbus-Bahnhöfen

Der Autoclub ADAC stellt Deutschlands Fernbus-Bahnhöfen ein überwiegend schlechtes Zeugnis aus. An vielen Stationen fehlten elektronische Anzeigetafeln und Dächer an den Bahnsteigen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Autoclubs.