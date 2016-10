ADAC gibt Schulbussen in Niedersachsen gute Noten. © Franziska Kraufmann/Archiv

Verkehr

Schulbusse in Niedersachsen haben bei einem Test des ADAC gute bis sehr gute Noten bekommen. Stichprobenartig getestet wurde in sechs Städten die Buslinie, die die jeweils größte Schule im Ort ansteuert - ausschließlich für den Schülerverkehr eingesetzte Fahrten waren nicht dabei.

Hannover. Beanstandet wurden teils sehr volle Busse, fehlende Anzeigen sowie mangelndes Einschreiten des Fahrers bei Gedränge. Testsieger war die Linie 822 in Goslar, die als sehr gut bewertet wurde, wie der ADAC am Montag mitteilte. Die Busfahrten in Cloppenburg (Linie 965), Verden (Linie 712), Bad Nenndorf (Linie 2602), Fürstenau (Linie 631) und Göttingen (Linie 11) schnitten alle mit gut ab.

dpa