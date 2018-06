Die Autobahn 7 wird in der kommenden Woche für mehrere Stunden wegen Bauarbeiten für den sechsspurigen Ausbau in eine Richtung voll gesperrt. Betroffen sei ein Teil der A7 zwischen den Anschlussstellen Echte und Göttingen Nord in Fahrtrichtung Kassel zwischen Montag um 20.00 Uhr und Dienstag um 6.00 Uhr, teilte Via Niedersachsen am Donnerstag mit.