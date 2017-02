Unfälle

Ein Lastwagen-Unfall auf der A7 hat am Montag bei Hann. Münden eine stundenlange Sperrung in Richtung Kassel verursacht. Die Autobahn war nach dem Unfall gegen 15.00 Uhr wegen der Aufräumarbeiten bis zum Abend blockiert.

Hann. Münden. Ein Sattelzug war zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hann. Münden/Hedemünden auf einen am Stauende stehenden Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei in Göttingen mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 51-Jähriger aus der Ukraine, wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

