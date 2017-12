Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht auf der Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

A2 nach Lkw-Unfall in Richtung Hannover gesperrt

Die Autobahn 2 bleibt nach einem Unfall mit drei Lastwagen ab Porta Westfalica in Richtung Hannover weiter komplett gesperrt. "Wir rechnen damit, dass die Sperrung erst in den frühen Morgenstunden endet", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.