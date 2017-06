Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». © Patrick Seeger/Archiv

Verkehr

A1 bei Osnabrück wegen Bauarbeiten zeitweise gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist die Autobahn 1 bei Osnabrück in der kommenden Woche zeitweise in Richtung Süden gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitteilte, wird die Autobahn von Dienstagabend 20 Uhr bis Mittwochmorgen 5 Uhr zwischen Osnabrück-Hafen und dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück in Richtung Dortmund gesperrt.