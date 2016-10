Kriminalität

Erneut hat eine hochbetagte Seniorin in Niedersachsen durch den sogenannten Enkeltrick einen hohen Geldbetrag eingebüßt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur übergab die 92-jährige Göttingerin einem Betrüger-Pärchen 50 000 Euro.

Göttingen. Die Polizei wollte den Betrag am Donnerstag nicht bestätigten. Ein Sprecher sagte, die Betrüger hätten "eine fünfstellige Summe" ergaunert. Nach seinen Angaben gab sich am Mittwoch ein Anrufer am Telefon als Neffe der 92-Jährigen aus, der dringend Geld benötige. Da er selbst verhindert sei, schicke er Boten vorbei. Die Seniorin hob das Geld von der Bank ab und übergab es einem etwa 25 Jahre alten Mann und einer rund 60 Jahre alten Frau mit auffallend schlechten Zähnen.

In diesem Jahr hatten durch den Enkeltrick unter anderem bereits eine 86-jährige Frau aus dem Kreis Gifhorn 20 000 und eine 82-jährige Braunschweigerin 30 000 Euro verloren. Einer 83-Jährigen Einbeckerin wurden im November 2015 mit der Masche sogar 70 000 Euro abgenommen. Die Polizei rief Senioren erneut dazu auf, misstrauisch zu sein und niemals Geld an Unbekannte zu übergeben.

dpa