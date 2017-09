Essen & Trinken

91-Jährige erfindet neues Harzer Gericht "Wilder Stinker"

"Wilder Stinker" - so heißt das neue Harzer Regionalgericht, das am Freitag vom Harzer Tourismusverband (HTV) in Herzberg vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um eine durch heimische Kräuter verfeinerte Wildschwein-Bratwurst. Sie wird mit Harzer Käse überbacken und dann an einer mit Harzer Beerenlikör verfeinerten Currysauce serviert.