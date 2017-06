Kriminalität

Nach der Attacke eines Fußballfans mit einem Brecheisen auf einen Polizisten haben Beamte mehr als 90 Häuser und Wohnungen in Braunschweig und Umgebung durchsucht.

Hannover. Vor dem Zweitliga-Derby an Ostern zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig waren rund 300 Braunschweig-Fans in das Stadion eingedrungen - dabei sei es zu dem Angriff gekommen, der jetzt Anlass für die Durchsuchungen war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten hatten die Fans damals zurückgedrängt, 178 waren zur Identifizierung festgehalten worden. Dabei hatte laut Polizei ein Fan mit der Spitze des Brecheisens auf den Helm eines Beamten geschlagen, der Polizist blieb aber unverletzt. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

