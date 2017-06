Unfälle

Fünf Fahrzeuge und eine Laterne hat ein 87-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Delmenhorst demoliert. Als der Mann am Freitag rückwärts ausparken wollte, habe er vermutlich die Gänge verwechselt, sagte eine Polizeisprecherin.

Delmenhorst. Dabei sei er frontal gegen die vor ihm stehende Laterne gekracht.

Dann schaltete er in den Rückwärtsgang, gab Gas und streifte in einem Halbkreis zunächst zwei Autos. Unbeirrt davon steuerte er weiter rückwärts und rammte noch einen Wagen, der auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Die Bilanz der Fahrt des Seniors: Fünf kaputte Wagen einschließlich seines eigenen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe war zunächst nicht bekannt. Die gute Nachricht: Verletzt wurde bei der Karambolage niemand.

dpa