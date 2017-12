86-Jähriger vermutlich in brennendem Gebäude gestorben

Brände

In Salzhemmendorf bei Hameln sind ein Wohnhaus und eine Scheune niedergebrannt. Der einzige Bewohner wird vermisst. Die Polizei fürchtet, dass der Mann tot ist.

Salzhemmendorf. Ein 86 Jahre alter Mann ist nach Einschätzung der Polizei bei einem Feuer im Landkreis Hameln-Pyrmont ums Leben gekommen. Völlige Sicherheit über das Schicksal des Rentners herrscht jedoch noch nicht, weil Ermittler die Brandruine wegen akuter Einsturzgefahr vermutlich erst am Dienstag betreten können.

Der Mann wohnte in dem ausgebrannten Gebäudekomplex im Salzhemmendorfer Ortsteil Benstorf, er wird seit dem Ausbruch des Feuers vermisst. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Hameln sagte, verdichteten sich die Hinweise darauf, dass sich der gehbehinderte Senior während des Feuers in dem brennenden Gebäudekomplex aufgehalten habe. Auch das Auto des 86-Jährigen steht noch in der Nähe des Brandortes.

Das Feuer war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen das zweigeschossige Wohnhaus und eine angrenzende Scheune bereits lichterloh in Flammen. Einzelne Gebäudebereiche waren schon in sich zusammengestürzt.

Durch das Feuer sei es zu einer extrem dichten Rauchentwicklung gekommen, sagte der Polizeisprecher. In einem angrenzenden Wohngebiet betrug die Sichtweite zeitweise nur noch etwa einen Meter. Eine Autofahrerin erlitt eine Rauchgasvergiftung, sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Durch die Flammen und die Löscharbeiten, an denen rund 90 Feuerwehrleute beteiligt waren, wurden auch ein Nachbargebäude und ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Die Bundesstraße 1 musste stundenlang gesperrt werden. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

dpa