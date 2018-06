Hatten

Dieser kam daraufhin zu Fall und rutschte über die Fahrbahn, bevor er an der Außenschutzplanke zum Liegen kam. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge in Richtung Oldenburg zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost.

dpa