Notfälle

85-Jährige nach möglichem Raubüberfall in Lebensgefahr

Eine 85-Jährige schwebt nach einem möglichen Raubüberfall in Bremen in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden Fußgänger die Frau hilflos und mit schweren Kopfverletzungen.