Verkehr

Bei einem Unfall im Raum Osnabrück ist am ersten Weihnachtsfeiertag eine 84-Jährige ums Leben gekommen. Ein 90-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Wallenhorst. Der 90 Jahre alte Autofahrer habe nach Angaben von Zeugen in Wallenhorst nach links abbiegen wollen. Dabei habe er den Wagen ohne erkennbaren Grund aber stark beschleunigt und sei an der Einmündung vorbeigefahren. Das Auto kam dann von der Fahrbahn ab und rammte einen Baum. Die Rettungskräfte befreiten dem Mann und seine 84 Jahre alte Beifahrerin aus dem Auto, dann kam das Paar ins Krankenhaus. Dort starb die Frau später an ihren Verletzungen.

dpa