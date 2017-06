Eine Person bricht in eine Wohnung ein (Symbol). © Nicolas Armer/Archiv

Kriminalität

84-Jährige schwer verletzt: Einbrecher gefasst

Nach einem nächtlichen Einbruch in ein Wohnhaus in Osterode, bei dem eine 84-jährige Frau schwer verletzt wurde, hat die Polizei am Freitag einen Tatverdächtigen gefasst. Gegen den 23-Jährigen aus Bilshausen (Kreis Göttingen) sei Haftbefehl erlassen worden, teilte ein Sprecher mit.