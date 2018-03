Ein Blaulicht der Feuerwehr. © Stephan Jansen/Archiv

Brände

83-Jähriger stirbt in seinem brennenden Haus

Bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Hameln-Pyrmont ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Hameln fanden Feuerwehrleute die Leiche des 83-Jährigen auf dem Flur des brennenden Gebäudes in der Gemeinde Hessisch-Oldendorf.