Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Nicolas Armer/Archiv

Verkehr

83-Jährige wird von Milchtransporter erfasst und getötet

Eine 83-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg ums Leben gekommen. Die Frau, die am Fahrbahnrand der B71 unterwegs war und vermutlich die Straße überqueren wollte, sei von einem Milchtransporter erfasst worden, teilte die Polizei in Rotenburg am Freitag mit.