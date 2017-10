82-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung mit seiner Frau

Notfälle

Nach einer Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau ist ein 82-Jähriger im Landkreis Lüchow-Dannenberg gestorben. Die 56 Jahre alte Frau hatte schwerste Schnitt- und Stichverletzungen, als die Helfer eintrafen.

Bergen an der Dumme. Die Polizei sprach am Montag von einer Tragödie im familiären Bereich. Auch ein gescheiterter Selbstmordversuch komme in Frage. Man ermittele wegen eines möglichen Tötungsdeliktes und versuche derzeit, den Hergang des Falles zu rekonstruieren.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in Bergen an der Dumme. Nach ersten Ermittlungen soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar gekommen sein, in deren Verlauf vermutlich der 82 Jahre alte Mann Rettungsdienst und Polizei anrief. Als nur wenige Minuten später die Helfer kamen, fanden sie den Mann in dem Wohnhaus leblos vor, größere Verletzungen hatte er jedoch nicht. Möglicherweise hatte er einen Herzinfarkt erlitten. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Senior noch vor Ort. Die Polizei beschlagnahmte den Leichnam und den Einsatzort.

Die Ehefrau zeigte sich nach Angaben des Polizeisprechers äußerst renitent. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Ermittlungen dauerten am Montag an.

dpa