800 Sternsinger feiern Dankgottesdienst im Hildesheimer Dom

Kirche

800 Jungen und Mädchen haben am Samstag zum Ausklang der diesjährigen Sternsinger-Aktion im Hildesheimer Dom zusammen mit Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger einen Dankgottesdienst gefeiert.

Hildesheim. Nach Angaben des Bistums bedankte sich der Weihbischof in seiner Predigt bei den Sternsingern für die Geldsammlung zugunsten von Kindern in Indien. Im Anschluss gab es für die Mädchen und Jungen auf dem Platz zwischen Dom und Generalvikariat einen Imbiss mit warmen Speisen und Getränken aus aller Welt. Die Dankesfeier für die Sternsinger gibt es in Hildesheim seit 1997.

Bundesweit waren in zu Jahresbeginn rund 300 000 als Heilige drei Könige verkleidete Kinder von Tür zu Tür gegangen, um Spenden zu sammeln. 2017 kamen dabei 46,8 Millionen Euro zusammen.

dpa