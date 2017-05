Feste

Bremerhaven (dp/lni) - Koggen, Windjammer und Dampfschiffe: Für die Besucher des "Seestadtfest - Landgang Bremerhaven" wird es vom 24. bis 28. Mai viel zu sehen geben.

Rund 80 Schiffe liegen im Alten und Neuen Hafen, die meisten laden ab mittags zum Open Ship ein, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Mit dabei sein werden auch die Traditionssegler "Mir" und "Sedov" und die 150 Jahre alte Nordische Jagt "Grönland". Der 174 Meter lange Marine-Versorger "Bonn" wird im Kaiserhafen festmachen. Der Zweimaster "Mercedes" hisst die Segel für Halbtagsausflüge.

Erstmals in Europa ist das gut fünf Meter lange, tauchfähige Wasserfahrzeug "Seabreacher" in Form eines Wals zu erleben. Shanty-Chöre, ein Streetfood-Festival, ein Lastenradrennen und eine Wasserfontänen-Show gehören ebenfalls zum Rahmenprogramm. Im vorigen Jahr zählten die Veranstalter auf dem Seestadtfest 260 000 Besucher.

Zwei Tage nach Ende der maritimen Großveranstaltung legt erstmals das 272 Meter lange Kreuzfahrtschiff "Costa Magica" in Bremerhaven an. Ab 30. Mai wird sie noch zehn Mal in diesem Sommer an der Columbuskaje liegen, um von dort Richtung Norwegen aufzubrechen. Insgesamt werden 83 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Bremerhaven erwartet, 2016 waren es 69.

dpa