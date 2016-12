Wohnungsbrand im Kreis Helmstedt. © Patrick Seeger/Archiv

Brände

79-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Eine 79-Jährige ist am Donnerstag in ihrem stark verrauchten Einfamilienhaus in Schöningen (Kreis Helmstedt) tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben hatten Mitarbeiter eines Pflegedienstes die Seniorin auf dem Boden im Flur des Hauses entdeckt.