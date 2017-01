Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

78-Jähriger tot aufgefunden: Sohn festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 78 Jahre alten Mannes in Oldenburg hat die Polizei den Sohn des Toten festgenommen. Der 49-Jährige wird verdächtigt, seinen Vater getötet zu haben und sitzt bereits seit vergangenem Samstag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.