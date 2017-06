Unfälle

77-jähriger Beifahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelschlepper ist ein 77 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er saß in einem Auto, dessen 70-jähriger Fahrer am Freitag in Ovelgönne-Großenmeer (Kreis Wesermarsch) auf der Bundesstraße 211 bei Regen in einer Kurve auf die Gegenspur geriet und dort mit dem Lkw kollidierte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.