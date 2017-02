Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf der Autobahn. © Armin Weigel/Archiv

77-Jährige wird von Auto erfasst

Eine 77-jährige Frau ist bei einem Autounfall am Donnerstagabend in Quakenbrück (Kreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Die Frau war einem weggewehten Müllsack hinterher gelaufen, auf die Fahrbahn getreten und vom Auto eines 76 Jahre alten Fahrers erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.