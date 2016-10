Paragrafen-Symbole an Türgriffen. © Oliver Berg/Archiv

Prozesse

74-Jährige vom Vorwurf des Kindesmords freigesprochen

Eine 74-jährige Mutter ist vom Landgericht Neuruppin vom Vorwurf des Kindesmords freigesprochen worden. Sie war angeklagt, in der Nacht zum 5. November 1974 in ihrer damaligen Wohnung in Schwedt (Uckermark) ihren Sohn mit Stadtgas vergiftet und ihn zum Sterben in sein Kinderbett gelegt hat.