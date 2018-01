Unfälle

73-Jähriger stürzt mit dem Rad und stirbt

In Hemmingen in der Region Hannover ist ein 73-Jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz ums Leben gekommen. Der Mann war laut Angaben der Polizei am Sonntagabend mit seinem Fahrrad unterwegs, als er aus zunächst unbekannter Ursache stürzte.