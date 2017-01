Unfälle

73-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall

Die Leiche eines 73 Jahre alten Mannes ist auf einem Feld in Bordenau in der Region Hannover entdeckt worden. Der Mann war am Sonntag vermutlich mit seinem Fahrrad auf einem vereisten Weg ausgerutscht und in einen Graben gefahren, wie die Polizei in Hannover mitteilte.