Kriminalität

73-Jähriger randaliert in Café und fällt in Ohnmacht

Ein 73-Jähriger hat in einem Café in Hannover randaliert, dann Polizisten attackiert und schließlich das Bewusstsein verloren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.