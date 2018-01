Unfälle

72-Jährige stirbt bei Autounfall in Barendorf

Eine 72-jährige Autofahrerin ist in Barendorf im Landkreis Lüneburg am Mittwoch tödlich verunglückt. Die Frau kam mit ihrem Wagen zunächst langsam nach links in den Gegenverkehr ab, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden Anhänger eines Lastwagens kollidierte, wie die Polizei mitteilte.