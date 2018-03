Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. © Marcel Kusch/Archiv

Unfälle

70-Jähriger stürzt bei Pinkelpause in den Faulen See

Bei einer Pinkelpause ist ein 70-Jähriger aus Niedersachsen in den eiskalten Faulen See in Schwerin gestürzt. Der Polizei zufolge hatte der Mann aus dem Lüneburger Raum am Mittwochmorgen mit seinem Auto in der Nähe des Sees gehalten, um sich dort zu erleichtern.