Unfälle

68-Jährige bei Unfall nahe Hameln getötet

Eine 68 Jahre alte Frau aus Hameln ist bei einem Unfall am Sonntagmorgen bei Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont am Abend mitteilte, war sie morgens aus Grohnde in Richtung Hehlen gefahren, nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Auto gegen zwei Bäume geprallt.