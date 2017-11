Ein Warndreieck mit der Aufschrift «Unfall» ist zu sehen. © Patrick Seeger/Archiv

67-jährige Frau unter Auto eingeklemmt und tödlich verletzt

Eine 67 Jahre alte Frau ist in Löningen (Landkreis Cloppenburg) unter einem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die Ursache und die genauen Umstände des Unfalls am Mittwochabend waren zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.