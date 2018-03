Brände

67-Jährige vergisst Essen auf Herd: Drei Verletzte

In einer Wohnung in Hannover hat eine 67-Jährige ihr Essen auf dem Herd vergessen und einen Brand mit drei Verletzten verursacht. Zwei Frauen und ein Mann hatten am Nachmittag Qualm gesehen und sich in die offenen Räume des Gebäudes für betreutes Wohnen begeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.