Brände

64-Jährige rettet sich über Carport aus brennendem Haus

Bei einem Feuer in ihrem Haus ist eine 64-Jährige in Eimen (Landkreis Holzminden) am frühen Freitagmorgen mit dem Schrecken davongekommen. Die Frau habe das Gebäude unverletzt über das Dach des Carports verlassen können, sagte ein Polizeisprecher.