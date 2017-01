Das Landgericht in Lüneburg. © Philipp Schulze/Archiv

Weil er seine Ehefrau erstochen haben soll, muss sich ein 68-Jähriger seit Dienstag vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Die Anklage lautet auf Mord, dem Mann droht eine lebenslange Haftstrafe.

Lüneburg. Die 63-Jährige hatte ihren Mann nach einer tätlichen Auseinandersetzung verlassen. Einen Monat nach der Trennung soll der 68-Jährige seine Frau dann im vergangenen August unter einem Vorwand erneut in die Wohnung gelockt haben. Als die Frau nach einem weiteren Streit gehen wollte, stach der 68-Jährige nach Ansicht der Staatsanwaltschaft mehrfach zu.

Beim Prozessauftakt bestritt der Mann die Vorwürfe der Anklage. Er habe seine Frau nicht in die Wohnung gelockt, betonte er, sie habe vielmehr selbst angeboten, zu kommen. Plötzlich habe er dann in der Küche Schreie gehört und seine Frau mit dem Messer in der Hand gesehen. Dann habe es eine Rangelei gegeben und Blut sei gespritzt.

