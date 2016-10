Kriminalität

62-Jähriger ersticht Schwester und kommt in Psychiatrie

Ein 62 Jahre alter Mann hat in Braunschweig seine Schwester getötet. Der Mann habe die 63-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Nähe des Hauptbahnhofes besucht und mit einem dort herumliegenden Küchenmesser mehrmals auf sie eingestochen, teilte die Polizei am Montag mit.