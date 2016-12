Gesundheit

Die Zahl der Rauschgifttoten in Niedersachsen ist gesunken. Im Jahr 2016 sind bis Ende November 59 Menschen an Drogen gestorben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover mit.

Hannover. Im Vorjahr waren im gleichen Zeitraum 67 Opfer registriert worden. Die Gesamtzahl der Drogentoten werde auch am Ende des Jahres voraussichtlich unter dem Niveau der Vorjahre liegen, sagte eine LKA-Sprecherin. In den Jahren 2015 und 2014 waren in Niedersachsen 70 beziehungsweise 73 Menschen am Konsum harter Drogen gestorben.

Männer sind bei den Rauschgiftopfern weiterhin deutlich in der Überzahl. 2016 gab es in Niedersachsen bis einschließlich November 47 männliche Drogentote und 12 weibliche. Das Durchschnittsalter der gestorbenen Drogenopfer lag ähnlich wie in den Vorjahren bei 39 Jahren.

Heroin sei nach wie vor die tödlichste Droge, sagte die LKA-Sprecherin. Ein Teil der Opfer sei direkt durch den Konsum gestorben, andere an den damit einhergehenden Folgen, wie Begleiterkrankungen, Infektionen oder körperlichem Verfall. Zudem sei vermehrt der Konsum mehrerer Drogenarten und eine damit einhergehende Misch-Intoxikation festgestellt worden.

dpa