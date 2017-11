Männer der Feuerwehr einem Löschfahrzeug. © Carsten Rehder/Archiv

Brände

59-Jähriger stirbt bei Brand in Wohnhaus in Oldenburg

Ein 59-Jähriger ist bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand den Toten am Mittwoch in seiner Wohnung. Der Brand war dort am Morgen ausgebrochen.