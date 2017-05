Einer Person werden Handschellen angelegt. © Andreas Gebert/Archiv

Kriminalität

58-Jähriger erstochen: Polizei nimmt Sohn fest

Ein 18-Jähriger soll in Osterholz-Scharmbeck seinen eigenen Vater erstochen haben. Der Sohn sei dringend tatverdächtig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 18-Jährige wurde kurz nach der Tat in der Innenstadt festgenommen.