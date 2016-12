Brände

56-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Bewohner war nach dem Feuer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er wenig später starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.