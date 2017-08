Polizeibeamte untersuchen die Unfallstelle am Bahnübergang. © Mohssen Assanimoghaddam

Unfälle

56-Jähriger stirbt bei Unfall an Bahnübergang

Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Dötlingen im Landkreis Oldenburg ist ein 56-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Autofahrer am Dienstag das Rotlicht und einen herannahenden Zug übersah.